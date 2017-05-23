Поезд до Кракова будет курсировать из Украины

В сообщении говорится, что председатель правления общества Войцех Балчун во время пресс-конференции во Львове заявил, что железнодорожники активно работают над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом.

Сообщается, что Укрзализныця рассматривает предложение польских коллег с целью реализации проекта с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000.

Отмечено, что в данный момент изучаются все варианты.

По словам Балчуна, после Кракова "Укрзализныця" планирует связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинские и польские железнодорожники согласовывают график движения нового поезда “Ковель — Хелм”.