Поезд до Кракова будет курсировать из Украины

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что с 1 августа текущего года ПАО "Укрзализныця" планирует отправить в первый рейс поезд "Львов - Краков".
В сообщении говорится, что председатель правления общества Войцех Балчун во время пресс-конференции во Львове заявил, что железнодорожники активно работают над внедрением железнодорожного сообщения с Краковом.
Сообщается, что Укрзализныця рассматривает предложение польских коллег с целью реализации проекта с помощью системы раздвижных тележек SUW-2000.
Отмечено, что в данный момент изучаются все варианты.
По словам Балчуна, после Кракова "Укрзализныця" планирует связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты.
Ранее УРА-Информ сообщал, что украинские и польские железнодорожники согласовывают график движения нового поезда “Ковель — Хелм”.