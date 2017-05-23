09:58 23.05.2017 | Общество | Новости
100166354:labazovych

Певица Ариана Гранде прокомментировала взрыв в Манчестере

Популярная американская поп-исполнительница Ариана Гранде выразила соболезнования в связи со взрывом, который произошел во время ее концерта на стадионе в Манчестере.

Певица Ариана Гранде прокомментировала взрыв в Манчестере

О своих чувствах звезда написала в своем микроблоге в Twitter.

Как известно, Ариана Гранде давала концерт в Манчестере в рамках своего турне. При этом на концерте певицы находилось много детей и подростков, так как Гранде в основном популярна среди молодой аудитории.

Так, в результате теракта пострадало 59 человек, еще 19 погибли.

В данный момент американская певица находится в разбитом состоянии от случившегося. 

"От всей души мне очень, очень жаль. У меня нет слов, – написала Ариана Гранде в своем Twitter.

В свою очередь менеджер Гранде Скутер Браун назвал произошедшее "трусливым актом".

В связи с этим артистка приостановила свое европейское турне и отменила концерт в Лондоне, который должен был состояться 25 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате взрыва, который произошел на стадионе в Манчестере были задействованы 60 машин скорой помощи.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив