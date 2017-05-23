Певица Ариана Гранде прокомментировала взрыв в Манчестере

Популярная американская поп-исполнительница Ариана Гранде выразила соболезнования в связи со взрывом, который произошел во время ее концерта на стадионе в Манчестере.
О своих чувствах звезда написала в своем микроблоге в Twitter.
Как известно, Ариана Гранде давала концерт в Манчестере в рамках своего турне. При этом на концерте певицы находилось много детей и подростков, так как Гранде в основном популярна среди молодой аудитории.
Так, в результате теракта пострадало 59 человек, еще 19 погибли.
В данный момент американская певица находится в разбитом состоянии от случившегося.
"От всей души мне очень, очень жаль. У меня нет слов, – написала Ариана Гранде в своем Twitter.
В свою очередь менеджер Гранде Скутер Браун назвал произошедшее "трусливым актом".
В связи с этим артистка приостановила свое европейское турне и отменила концерт в Лондоне, который должен был состояться 25 мая.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате взрыва, который произошел на стадионе в Манчестере были задействованы 60 машин скорой помощи.