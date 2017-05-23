На режиссера "Титаника" подали в суд

На Д. Кэмерона решили подавать в суд за вероятный плагиат в кинокартине Титаник. Американец потребовал от режиссера 300 миллионов долларов. Как отмечает американец, режиссер похитили его идею, которая у него появилась еще 30-ть лет назад. Эта история – про Джека Доусона – одного из персонажей кинокартины.

Также, по мнению американца, режиссер применил и еще одну идею – про двух близких родственников, которые попали в крушение (муж погиб в результате, а супруга выжила). Однако в Daily Mail отметили, что эта история вряд ли так уникальна, ведь при крушении судна погибло аж полторы тысячи граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в 2018 г. планируются экскурсии к " Титанику".