04:00 23.05.2017 | Общество | Новости
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На режиссера "Титаника" подали в суд

Житель США принял решение подавать в суд на режиссера "Титаника".

На режиссера

На Д. Кэмерона решили подавать в суд за вероятный плагиат в кинокартине Титаник. Американец потребовал от режиссера 300 миллионов долларов. Как отмечает американец, режиссер похитили его идею, которая у него появилась еще 30-ть лет назад. Эта история – про Джека Доусона – одного из персонажей кинокартины.

Также, по мнению американца, режиссер применил и еще одну идею – про двух близких родственников, которые попали в крушение (муж погиб в результате, а супруга выжила). Однако в Daily Mail отметили, что эта история вряд ли так уникальна, ведь при крушении судна погибло аж полторы тысячи граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в 2018 г. планируются экскурсии к " Титанику".


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