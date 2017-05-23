ГосЧС предупреждает о подъемы воды в реках и пожарной опасности в Киеве

По данным украинских синоптиков 23-24 мая по Киеву устанавливается высокая, четвертого класса, пожарная опасность. Об этом сообщает, ссылаясь на данные Гидрометцентра сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В связи с чем спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Вместе с тем, по данным ведомства, во вторник и среду на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды. Это связано с продолжением паводковой волны. Таким образом, на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,3-1,8 метров над уровнями без угрозы негативных последствий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский гидрометеорологический центр прогнозирует практически на всей территории страны во вторник, 23 мая, дожди и грозы. Меньше их будет в южных и восточных областях. В ближайшие сутки в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях на почве местами могут быть слабые заморозки. Ветер западный, 3-8 метров за секунду, во время грозы порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.