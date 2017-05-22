Завтра украинские школьники пишут ВНО по украинскому языку

В сообщении говорится, что абитуриентов будут пускать в пункт тестирования с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания — в 11:00.

Отмечается, что вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии следующих документов: сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

Внимание выпускников обращается на то, что при отсутствии одного из документов, лицо к написанию экзамена не допускается.

При себе рекомендуется иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

На исполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Минобразования планирует предложить прохождение ВНО шрифтом Брайля.