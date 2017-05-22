За отказ от блокировки российских сайтов введут наказание, - Шевченко

Однако, для этого необходимо внести изменения в законодательство. Сейчас в Верховной Раде работают над соответствующим законопроектом.

Об этом в воскресенье, 21 мая, в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко. Он также пояснил, что речь идет о законодательстве, если оно будет предусматривать ответственность за невыполнение этого решения, то она будет.

Я знаю точно, что советник главы МВД, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко работает над эти законопроектом, - отметил Шевченко, добавив, что в МВД понимают, что в короткие сроки выполнить решение СНБО о блокировании российских сайтов не представляется возможным поскольку в Украине пять тысяч провайдеров. Понемногу все они принимают те или иные решения и, надеемся, что все провайдеры будут добросовестными и законопослушными, - пояснил спикер МВД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.