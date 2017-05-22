Во Львове выпало 30% месячной нормы осадков - ФОТО

Это почти треть месячной нормы дождей, которые должны были выпасть в мае. Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме.

По состоянию на утром понедельника. 22 мая, техника и коммунальщики расчищают проезды дорог, а также ликвидируют подтопления и затекание крыш.

Вместе с тем жители города отмечают в Facebook, что после сильного ливня улицы Львова, дворы и подъезды домов затопило, а неубранный мусор разнесло потоками воды.

Напомним, в Украине в понедельник синоптики обещают влажную погоду. По данным синоптиков сегодня практически на всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ночью в Карпатском регионе сильные дожди.

Как сообщал УРА-Информ, городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что в данный момент треть мусорных площадок Львова остаются переполненными. Ситуация почти не изменилась, город имеет возможность вывозить только до 80 тонн в день.