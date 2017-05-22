В зоне АТО два силовика получили ранения

Таким образом – по итогам ведения военных действия в восточных частях страны по итогам обстрелов ранения были получены сразу двумя бойцами, защищающими Украину. Эти сведения распространили представители Министерства обороны по вопросам хода на востоке антитеррористической операции.

При этом в течение прошлых 24-ех часов никто из силовиков от Украины не погиб. Ранения же бойцами получены около Новотроицкого.

Как сообщал УРА-Информ, привезенные ранее в медучреждение Днепра силовики АТО уже поправляются после операций – рассказывал главврач больницы.