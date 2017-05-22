В понедельник в Украине дожди и грозы

По данным синоптиков сегодня практически на всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ночью в Карпатском регионе сильные дожди. Сухо будет только в Приазовье, в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Винницкой областях.

Ветер северо-восточный 7-12 метров за секунду, во время грозы порывы метров могут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха днем удержится в пределах 17-22 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-20 градусов.

На западе Украины днем местами возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха составит 7-15 градусов. Днем будет от 17-22 градусов.

На севере Украины днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

В центре Украины кратковременный дождь, местами с грозой. Ночью термометры покажут от 6 до 12 теплых градусов. Днем температура воздуха составит 15-20 градусов выше нуля.

На востоке страны в понедельник кратковременный дождь, местами с грозой. Ночная температура воздуха составит 6-11 градусов тепла. Днем будет от 13 до 18 градусов тепла.

На юге Украины днем кратковременный дождь, местами с грозой. Ночью температура воздуха составит 7-13 теплых градусов. Днем будет от 16 до 21 градуса со знаком плюс.

В Крыму днем кратковременный дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 14-20 градусов.