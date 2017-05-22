В Николаеве водитель маршрутки с женой-кассиром избили пассажирку

В сообщении говорится, что по предварительным данным, конфликт между водителем и пассажиркой возник якобы из-за неуплаты последней за проезд. За что женщину избили на остановке микрорайона “Водопой”, когда она хотела выйти из маршрутки.

Полицией отмечается, что по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.125 УК, однако после получения результатов экспертизы производство может быть переквалифицировано на ч.2 указанной статьи.

Касательно подозреваемого, то сейчас проверяется его причастность к вышеуказанному происшествию. После чего он может быть задержан.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в кинотеатре Запорожья произошла драка со стрельбой.