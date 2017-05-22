18:00 22.05.2017 | Общество | Новости
100166305:nastia

В Индонезии полиция пресекла масштабную гей-вечеринку

Тhe Guardian передает, что в Индонезии плохо закончилась масштабная гей-вечеринка.

В Индонезии полиция пресекла масштабную гей-вечеринку

В сообщении говорится, что индонезийская полиция в Джакарте арестовала 141 человек, которые собрались на гей-вечеринку в столичной сауне.

В сообщении говорится, что вечеринку пресекли блюстители закона, даже не смотря на то, что он гомосексуализм не запрещает. Однако в полиции отметили, что задержанных обвиняют в нарушении другого закона – о порнографии. Так как сообщается, что они танцевали стриптиз.

Ранее УРА-Информ сообщал, что СМИ распространили информацию про несколько незаконных тюрем для гомосексуалистов в Чечне. В которых издеваются и убивают представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив