В Индонезии полиция пресекла масштабную гей-вечеринку

В сообщении говорится, что индонезийская полиция в Джакарте арестовала 141 человек, которые собрались на гей-вечеринку в столичной сауне.

В сообщении говорится, что вечеринку пресекли блюстители закона, даже не смотря на то, что он гомосексуализм не запрещает. Однако в полиции отметили, что задержанных обвиняют в нарушении другого закона – о порнографии. Так как сообщается, что они танцевали стриптиз.

Ранее УРА-Информ сообщал, что СМИ распространили информацию про несколько незаконных тюрем для гомосексуалистов в Чечне. В которых издеваются и убивают представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.