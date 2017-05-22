В Черкассах предприятие занималось сбором ядовитой тары

Про это передали представители экоинспекции при помощи соцсетей. Указанное предприятие не располагает лицензией на право обращения с отходами, представляющими опасность. Сейчас на место приехала опергруппа и специальная комиссия и они проводят нужные проверки.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в 2016-ом году - на Черкасчине также был выявлен склад, на котором хранились небезопасные отходы. Этот склад находился в поселке Петрики. На складе нашли пестициды и агрохимикаты.