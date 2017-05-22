09:59 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У Садового пообещали разобраться с незаконным вывозом мусора

Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ города Львова Сергей Бабак пообещал разобраться с теми, кто выбрасывает мусор за пределами полигонов по заключенным договорам.

У Садового пообещали разобраться с незаконным вывозом мусора

Комментируя сообщение о 20 тоннах львовского мусора, обнаруженного накануне в Киевской области, он заверил, что эти люди будут привлечены к ответственности.

Вместе с тем, он заявил, что информация о том, что это был именно львовский мусор пока не не подтверждена и поэтому он просит правоохранительные органы предоставить больше информации и применить к нарушителям самое суровое наказание.

Как сказано в заявлении Бабака, опубликованном на сайте Львовской городской рады, если будет установлено, что это действительно львовские перевозчики сбросили мусор за пределами полигона, к ним будут расторгнуты договора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Обуховском районе Киевской области обнаружили 20 тонн мусора, привезенного из Львова. Четыре грузовика высыпали его прямо на землю в селе Подгорцы. Полиция задержала и водителей, и грузовики.


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