Сущенко будет просить помощи у президенту Франции Макрону

Об этом в понедельник утром, 22 мая, в своем микроблоге Twitter сообщим адвокат журналиста Марк Фейгин. По его словам, накануне визита российского президента Владимира Путина в Париж, Сущенко обратится к Макрону.

Его жена уже обратилась за помощью в его освобождении к жене Макрона Бриджит, - пояснил адвокат, добавив, что он лично как защитник Сущенко, ждет от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой моего подзащитного.

Напомним, Федеральная служба безопасности России подозревает Сущенко в шпионаже и называет его кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Разведка Минобороны отрицает прохождение Сущенко военной службы.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Путин 29 мая намерен совершить незапланированный визит в Париж. Тут он планирует встретится с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом официальным поводом для визита станет открытие выставки о Петре I в Версале.