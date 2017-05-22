Спасатели ликвидировали последствия непогоды на Закарпатье – ГосЧС

Подтопленных дворохозяйств на данный момент в районе нет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства электроснабжение в пострадавших населенных пунктах восстановлено. Переливов через автодороги нет, - заверили в ГосЧС, добавив, что для ликвидации последствий непогоды в Закарпатской области в течение сегодняшних суток работали четыре единицы техники и девять спасателей.

Всего с начала выполнения работ по ликвидации, подразделениями спасателей откачана вода из пять жилых домов, 11 подвалов жилых домов и 13 дворов общим объемом 2411 кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области, где накануне прошли сильные дожди, подтопило жилые дома. Больше всего пострадало село Белая Церковь. Они оказалось в эпицентре мощного ливня.