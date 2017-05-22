20:05 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о заморозках в четырех областях

В ночь на вторник, 23 мая, в четырех областях возможны заморозки.

Синоптики предупреждают о заморозках в четырех областях

Температура воздуха может в некоторых местах опустится до минус двух градусов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию украинских синоптиков, этой ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы могут быть заморозки.

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на территории практически всей Украины. Так, по данным ГосЧС в южной части, в восточных и большинстве центральных областей возможны грозы, местами порывы ветра и шквалы могут достигать 15-20 метров за секунду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник украинские синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в столице и еще нескольких областях.


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