Синоптики предупреждают о заморозках в четырех областях

Температура воздуха может в некоторых местах опустится до минус двух градусов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию украинских синоптиков, этой ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы могут быть заморозки.

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на территории практически всей Украины. Так, по данным ГосЧС в южной части, в восточных и большинстве центральных областей возможны грозы, местами порывы ветра и шквалы могут достигать 15-20 метров за секунду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник украинские синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в столице и еще нескольких областях.