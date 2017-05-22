Наркотики в хлебе пытались провезти через "Чонгар"

В сообщении говорится, что в результате активного сотрудничества сотрудников Государственной пограничной службы, СБУ и Государственной фискальной службы была задержана 36-летняя гражданка Украины, которая пыталась вывезти в Крым марихуану в хлебе.

Сообщается, что во время прохождения погранично-таможенного контроля на багаж гражданки отреагировала служебная собака, натренированная на выявление наркотических и психотропных веществ. В результате осмотра пограничники обнаружили у гражданки две буханки хлеба. Внутри них были скрыты два свертка, обмотанные пищевой пленкой, с веществом серо-зеленого цвета, похожим на марихуану. Общий вес двух свертков составила 500 граммов.

Как сообщается, позднее гражданка сама призналась, что это была марихуана.

В данный момент относительно произошедшего проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в столице полиция изъяла наркотиков почти на три млн гривен.