На Львовщине полиция ликвидировала конвертцентр - ФОТО

Его организаторы сумели перевести в наличность почти 72 миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, во время расследования уголовного дела была установлена группа лиц, которая действовала на территории области и в течение 2016 и четырех месяцев 2017 предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Злоумышленники также создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства. В основном это были фирмы, которые закупали стройматериалы и выполняли строительные работы, - пояснили в ГФС, добавив, что далее организаторы снимали средства как беспроцентную ссуду на возвратной основе в кассе отделения одного из коммерческих банков, и передавали заказчикам услуг за вознаграждение в размере 6-12% и 12-17%.

Таким образом, общая сумма проконвертированных средств за 16 месяцев составила почти 72 миллионов гривен. Полиция провела девять обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Там были изъяты 448 тысяч гривен наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флэш-носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах компаний, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировали 200 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ раскрыло конвертцентр с владельцами из России.