15:30 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине запретили использовать помещения в 17 школах

Недавно служащие ГСЧС приняли такое постановление – запретить использовать разные помещения в 17-ти кировоградских школах.

На Кировоградщине запретили использовать помещения в 17 школах

Эти сведения в рамках заседания в местной ОГА распространил сегодня представитель администрации - Сергей Коваленко. Согласно его сообщению – по итогам последнего звонка приступают к функционированию лагеря, работающие при школах. И имеется 17-ть помещений, которые согласно гражданскому кодексу запрещены к применению. Там есть недостатки, которые следует убрать.

Облуправление будет контролировать ход работ в указанных заведениях.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Херсон должна была появиться "зеленая школа".


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