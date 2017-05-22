На Кировоградщине запретили использовать помещения в 17 школах

Эти сведения в рамках заседания в местной ОГА распространил сегодня представитель администрации - Сергей Коваленко. Согласно его сообщению – по итогам последнего звонка приступают к функционированию лагеря, работающие при школах. И имеется 17-ть помещений, которые согласно гражданскому кодексу запрещены к применению. Там есть недостатки, которые следует убрать.

Облуправление будет контролировать ход работ в указанных заведениях.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Херсон должна была появиться "зеленая школа".