01:00 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мужчина пытался вывезти из Луганска купюры царских времен

В воскресенье, 21 мая, на Контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" пограничники задержали жителя Луганска, который пытался старинные купюры и украшения.

Мужчина пытался вывезти из Луганска купюры царских времен

Он был задержан во время досмотра. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, при углубленном досмотре ручной клади 52-летнего гражданина Украины, который ехал из неподконтрольной территории Украины, было обнаружено изделия из серебра и янтаря, а также денежные купюры царских времен.

Полиция составила на задержанного протокол об административном правонарушении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники Львовской области на пункте контроля Шегини задержан 59-летнего гражданина Украины. В него было обнаружено 200 тысяч евро, которые он пытался вывезти из страны. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, к ним поступила оперативная информация о возможном незаконном перемещении крупной суммы денег через границу.


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