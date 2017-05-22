Мужчина пытался вывезти из Луганска купюры царских времен

Он был задержан во время досмотра. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, при углубленном досмотре ручной клади 52-летнего гражданина Украины, который ехал из неподконтрольной территории Украины, было обнаружено изделия из серебра и янтаря, а также денежные купюры царских времен.

Полиция составила на задержанного протокол об административном правонарушении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники Львовской области на пункте контроля Шегини задержан 59-летнего гражданина Украины. В него было обнаружено 200 тысяч евро, которые он пытался вывезти из страны. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, к ним поступила оперативная информация о возможном незаконном перемещении крупной суммы денег через границу.