Купить втридорога или за бесценок: гид по ценам в интернете

Зачем искать другие площадки, если вас все устраивает? А что если в вашем «любимом магазине» накручивают до 40% средней цены на рынке, а вы не в курсе? Захотите узнать, как так, или молча продолжите покупки?

Магазинов в интернете — пруд пруди. Мелкие выживают за счет более низких цен, крупные — за счет бренда и эксклюзивных поставок. Взять, например, технику или одежду. У вас наверняка есть список лучших магазинов. А тут встречное предложение: используя http://price.ua , составить список «лучшая цена». Интересно, туда попадет хоть один магазин из первого перечня?

Лучшая цена — это когда дешевле, чем у остальных. На Price.ua есть цены нескольких сотен магазинов на несколько сот тысяч товаров — от крестовой отвертки до новых телефонов Samsung. Задача площадки — показать вам срез цен по Украине на все категории товаров и помочь сэкономить. Вначале деньги, а дальше — и время на поиски выгодных покупок.

Например, выбираем телефон Самсунг. Пусть это будет популярный Samsung Galaxy S7 Edge. Его продают в 80 онлайн-магазинах страны по средней цене 17 тысяч гривен. Но одна и та же модель предлагается также и за 12, и за 19,5 тысяч. Цена разная потому что магазины разные, условия продажи и обслуживания отличаются.

Отсюда следует, что лучшая цена — это когда достаточно дешево, но все же с сервисом. То есть магазин не завышает цену до предела, а экономит разумно, например, на сроке гарантийного обслуживания (скажем, 3 месяца вместо года). На Прайсе в описании каждого товара есть такая информация. Если она не внесена, можно дополнительно уточнить детали у продавца перед покупкой.

Лучшая цена — это когда доставка включена в стоимость. В Украине уже стали появляться магазины, понимающие, что не стоит просто поднимать цены: лучше поднимать и уровень обслуживания. На Прайсе такие магазины также представлены.

Лучшая цена — та, которой уже кто-то воспользовался и подтвердил, что никто не собирается нагреть руки на вашей доверчивости. Для этого на Прайсе есть отзывы и пользовательские рейтинги. Поскольку часто доходит до абсурдной разницы в несколько тысяч гривен, можно подумать, что так дешево продавать без подвоха не могут. А, нет. Могут, еще как!

Проверьте любой товар по критерию «лучшая цена» на Прайсе и ответьте: попали ли в список «лучших продавцов» магазины, в которых вы раньше предпочитали делать покупки?