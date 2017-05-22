Игоря Шувалова выдворили из Украины

Он является гражданином Российской Федерации и ему запрещен въезд в Украину на пять лет. Об этом в понедельник, 22 мая, на своей страничке в Facebook сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

По его словам, сегодня Государственная пограничная служба Украины выдворила российского пропагандиста, который фактически руководитель информационной службы телеканала "Интер", поскольку его деятельность использовалась спецслужбами России для освещения в СМИ "специально подготовленных и резонансных" материалов, в частности, содержащих обвинения украинского руководства в военном захвате власти в 2014 году, также для срыва евроинтеграционных реформ в Украине.

Он также напомнил, что Шувалов уже выдворялся на пределы Украины в марте 2014 года, но под давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего главу СБУ Валентина Наливайченко это решение было отменено.

Напомним, в сентябре 2016 года после блокирования "Интера" на телеканале пообещали уволить Шувалова и изменить контент и информационную политику.

Как сообщал УРА-Информ, тогда министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что "идеолог информационной политики "Интера" Шувалов должен быть выслан из страны".