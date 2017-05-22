ГСЧС предупреждает о грозах и порывах ветра в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в южной части, в восточных и большинстве центральных областей грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

"В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают об ухудшении погоды в столице и области.

По данным Укргидрометцентра, сегодня ночью ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в понедельник синоптики обещают влажную погоду.