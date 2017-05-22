Боевики не прекращают обстрелы в зоне АТО, ранены двое военнослужащих - ВИДЕО

За прошедшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате таких действий двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данным пресс-центре штаба АТО, ситуация на Донбассе остается сложной. Вместе с тем штабе отметили, что полностью контролируют ситуацию, несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают обстреливать подразделения ВС Украины вдоль всей линии разграничения, впрочем интенсивность вражеского огня из тяжелых артиллерийских систем относительно снизилась.

Так, по данным штаба, на приморском направлении противник 17 раз применяли оружие против украинских военных. В воскресенье вечером боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи Широкино из миномета калибра 120-мм. Рядом, по укреплениям ВС Украины в районе Водяного, несколько раз бил танк боевиков. В районе Гнутово боевики стреляли из 82-мм минометов, а у Павлополя - из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

На донецком направлении 24 раза враг нарушал тишину. Чаще всего - на подступах к Авдеевке. Вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по отдельным опорным пунктам ВСУ в южном пригороде Авдеевки с 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра.

На луганском направлении зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли украинских защитников вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82-мм. В районе Малинового применялись автоматические станковые гранатометы.

Напомним, в воскресенье вечером, 21 мая, боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм миномета. К счастью в результате инцидента никто из сотрудников станции не пострадал. Оборудование также не повреждено и находится в рабочем состоянии.