Боевики не прекращают обстрелы в зоне АТО, ранены двое военнослужащих - ВИДЕО

Так, по данным штаба, на приморском направлении противник 17 раз применяли оружие против украинских военных. В воскресенье вечером боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи Широкино из миномета калибра 120-мм. Рядом, по укреплениям ВС Украины в районе Водяного, несколько раз бил танк боевиков. В районе Гнутово боевики стреляли из 82-мм минометов, а у Павлополя - из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.
На донецком направлении 24 раза враг нарушал тишину. Чаще всего - на подступах к Авдеевке. Вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по отдельным опорным пунктам ВСУ в южном пригороде Авдеевки с 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра.
На луганском направлении зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли украинских защитников вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82-мм. В районе Малинового применялись автоматические станковые гранатометы.
Напомним, в воскресенье вечером, 21 мая, боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию из 120-мм миномета. К счастью в результате инцидента никто из сотрудников станции не пострадал. Оборудование также не повреждено и находится в рабочем состоянии.