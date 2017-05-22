Боевики из минометов обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

К счастью в результате инцидента никто из сотрудников станции не пострадал. Оборудование также не повреждено и находится в рабочем состоянии.

Об это сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей страничке в Facebook. По данным пресс-центра обстрел начался около семи часов вечера, а стреляли со стороны оккупированного населенного пункта Ясиноватая.

В штабе также подчеркнули, что под обстрел снова попал объект, который имеет огромное значение для десятков тысяч людей, проживающих как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях.

При этом, согласно сообщению, около семи часов вечера между зданием насосной станции и камерой переключения задвижек, расположенных на территории Донецкой фильтровальной станции, и разорвался боеприпас. Осколки повредили здание насосной станции, однако серьезных повреждений нет. Не пострадали также и сотрудники фильтровальной станции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 21 мая было прекращено электроснабжение Красноармейской фильтровальной станции в Донецкой области по основной линии электропередач. Позже работу станции возобновили, возможной причиной сбоев назвали боевые действия в районе Песков или Опытного.