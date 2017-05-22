11:19 22.05.2017 | Общество | Новости
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Армия США уже летом начнет прием на работу трансгендеров, - СМИ

Министерство обороны США оценивает возможность нанимать на работу трансгендеров уже с первого июля 2017 года. 
 

Армия США уже летом начнет прием на работу трансгендеров, - СМИ

Об этом стало известно от высокопоставленного сотрудника Пентагона, передает агентство Reuters.

Сообщается, что все военные подразделения должны изучить готовность к оценке кандидатов-трансгендеров для принятия их на военную службу. 

При этом документ датирован восьмого мая. В свою очередь руководители каждого военного подразделения должны предоставить свои отчёты к 31 мая.

Также стало извесно, что соответствующий приказ отдал заместитель министра обороны США Робер Уорк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два китайских истребителя Су-30 осуществили "непрофессиональный" перехват американского военного самолета над Восточно-Китайским морем.

 

 


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