17 обстрелов за последние сутки в зоне АТО

В сообщении говорится также, что боевиками продолжает использоваться тяжелое вооружение.

Сообщается, что возле Новотроицкого Волновахского района произошло два вражеских обстрела. Кроме того, режим тишины нарушается и на юге области.

Также отмечено, что вчера враг дважды применил минометы — это произошло в Гнутово и Широкино, а также стрелял из танка в Водяном. В Лебединском со стороны противника произошел снайперский обстрел.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО за прошедшие сутки было ранено двое украинских военных.