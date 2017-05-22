15:05 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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17 обстрелов за последние сутки в зоне АТО

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга сообщил, что за прошедшие сутки боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных на мариупольском направлении.

17 обстрелов за последние сутки в зоне АТО

В сообщении говорится также, что боевиками продолжает использоваться тяжелое вооружение.

Сообщается, что возле Новотроицкого Волновахского района произошло два вражеских обстрела. Кроме того, режим тишины нарушается и на юге области.

Также отмечено, что вчера враг дважды применил минометы — это произошло в Гнутово и Широкино, а также стрелял из танка в Водяном. В Лебединском со стороны противника произошел снайперский обстрел.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО за прошедшие сутки было ранено двое украинских военных.


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