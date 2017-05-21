За воскресенье боевики 16 раз открывали огонь по украинским позициям

Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, российские наемные войска продолжали обстреливать наши позиции. Вместе с тем, в штаб6е заверили, что ситуация вдоль всей линии фронта относительно стабилизировалась. Сегодня, по данным штаба, противник не применял тяжелого артиллерийского вооружения.

Так, на приморском направлении незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции украинских войск в районе Широкино, Водяного, Чермалыка, Гнутово и Новотроицкого из гранатометов различных модификаций. А возле Лебединского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении в южном и восточном пригороде Авдеевки боевики вели огонь по укреплениям ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия. Также НВФ из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов открывали огонь по украинским позициям в районе Верхнеторецкого.

На луганском направлении боевики в полдень из 82-мм минометов обстреляли один из опорных пунктов ВСУ вблизи Новоалександровки. Возле Крымского боевики били из автоматических станковых гранатометов. Из стрелкового оружия - у населенного пункта Нижнетеплое.

С начала суток потерь среди украинских военных не было, уточнили в штабе, добавив, что ситуация вдоль всей линии разграничения находится под полным контролем подразделений сил АТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские незаконные вооруженные формирования 12 раз применили оружие против украинских правозащитников в субботу. Использовались минометы.