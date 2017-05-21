В Киеве огранили движение транспорта по причине велогонки Tour of Ukraine

В сообщении говорится, что пресс-служба КГГА передала следующие изменения: с 11.00 до 16.00 будет ограничено движение по такому маршруту ул. Крещатик, 36 (старт), - Майдан Незалежности - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - ул. Академика Заболотного - ул. Васильковская - с. Новоселки (ул. Покровская - ул. Машиностроительная) - с. Чабаны (ул. Шевченко - ул. Круглицкая) - с. Хотов (ул. 7 октября) - с. Круглик (ул. Озерная) - с. Кременище (ул. Кирова - ул. Ленина) - с. Рославичи (трасса Т 1006) - с. Кременище (ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Кирова) - с. Рославичи (ул. Озерная) - с. Кременище (ул. Витянская) - с. Круглик (ул. Садовая) - с. Вита-Почтовая - трасса «Велотрек» - с. Чабаны (ул. Покровская) - с. Новоселки (ул. Васильковская) - ул. Академика Заболотного - Столичное шоссе - Надднепрянское шоссе - Набережное шоссе - Днепровский спуск - Парковая дорога - Петровская аллея - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - Европейская площадь - Майдан Незалежности - ул. Крещатик, 36 (финиш).

В связи с этим в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улицам, где будет велогонка, внесены изменения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Ужгороде появился велосипедный центр для туристов.