Сегодня в Украине День памяти жертв политических репрессий

В сообщении говорится, что День памяти жертв политических репрессий - ежегодный национальный памятный день в Украине, что приходится на третье воскресенье мая.

Традиционно, в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику Быковнянские могилы. Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины Порошенко на встрече с Ангелой Меркель заявил об отсутствии альтернативы минскому процессу.