12:32 21.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине День памяти жертв политических репрессий

Пресс-служба администрации президента сообщает, что сегодня на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

Сегодня в Украине День памяти жертв политических репрессий

В сообщении говорится, что День памяти жертв политических репрессий - ежегодный национальный памятный день в Украине, что приходится на третье воскресенье мая.

Традиционно, в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику Быковнянские могилы. Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Украины Порошенко на встрече с Ангелой Меркель заявил об отсутствии альтернативы минскому процессу.


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