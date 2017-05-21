12:53 21.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент Порошенко почтил жертв политических репрессий

УНН передает, что президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и представителями ВР и Кабмина почтил память жертв политических репрессий в историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Президент Порошенко почтил жертв политических репрессий

Президент во время церемонии отметил, что сегодня в Украине отмечается восьмидесятая годовщина массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

Кроме того президент обратил внимание, что Быковнянский лес - это едва ли не самая большая братская могила в Украине, где покоятся десятки и десятки тысяч невинно убиенных.

После чего П.Порошенко попросил всех почтить убитых минутой молчания.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Украине чтят память погибших во время политических репрессий.


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