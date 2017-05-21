Президент Порошенко почтил жертв политических репрессий

УНН передает, что президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и представителями ВР и Кабмина почтил память жертв политических репрессий в историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".
Президент во время церемонии отметил, что сегодня в Украине отмечается восьмидесятая годовщина массовых политических репрессий 1937-1938 годов.
Кроме того президент обратил внимание, что Быковнянский лес - это едва ли не самая большая братская могила в Украине, где покоятся десятки и десятки тысяч невинно убиенных.
После чего П.Порошенко попросил всех почтить убитых минутой молчания.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Украине чтят память погибших во время политических репрессий.