20:59 21.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166233:Polishuk

Пограничники Льовщины изъяли у мужчины 200 тысяч евро - ФОТО

Пограничники Львовской области на пункте контроля Шегини задержан 59-летнего гражданина Украины.

Пограничники Льовщины изъяли у мужчины 200 тысяч евро - ФОТО

В него было обнаружено 200 тысяч евро, которые он пытался вывезти из страны. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, к ним поступила оперативная информация о возможном незаконном перемещении крупной суммы денег через границу.

Во время совместного с сотрудниками Службы безопасности Украины осмотра автомобилей и вещей путешественников у одного из пассажиров в полиэтиленовом пакете были обнаружены незадекларированные 200 тысяч евро.

Правоохранители составили на украинца соответствующие административные материалы, а все деньги изъяли.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года украинка пыталась вывезти в Россию партию золота, стоимостью два миллиона гривен. Женщина спрятала драгметалл в нижнем белье и в чемодане.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив