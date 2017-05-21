Пограничники Льовщины изъяли у мужчины 200 тысяч евро - ФОТО

В него было обнаружено 200 тысяч евро, которые он пытался вывезти из страны. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, к ним поступила оперативная информация о возможном незаконном перемещении крупной суммы денег через границу.

Во время совместного с сотрудниками Службы безопасности Украины осмотра автомобилей и вещей путешественников у одного из пассажиров в полиэтиленовом пакете были обнаружены незадекларированные 200 тысяч евро.

Правоохранители составили на украинца соответствующие административные материалы, а все деньги изъяли.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года украинка пыталась вывезти в Россию партию золота, стоимостью два миллиона гривен. Женщина спрятала драгметалл в нижнем белье и в чемодане.