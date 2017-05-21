На Закарпатье сильные ливни подтопили жилые дома - ФОТО

Как сообщает издание Mukachevo.net, больше всего пострадало село Белая Церковь. Они оказалось в эпицентре мощного ливня.

Тут, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за стихии подтоплено около ста домохозяйств, в том числе десять жилых домов. При этом из-за стихии тут люди также остались без света, который сначала удалось восстановить, но к полуночи субботы, 20 мая, село снова обесточено из-за того, что в высоковольтную линию вблизи села Большой Бычков попала молния.

Также в селе Верхнее Водяное, расположенном неподалеку, ливень спровоцировал оползень, который частично перекрыл автодорогу. На месте продолжают работать спасатели.

Напомним, в субботу утром в Николаеве прошел сильный ливень с градом. В частности, николаевцы сообщили о граде на улицах Космонавтов, Троицкой, Херсонское шоссе и других в Ингульском районе города.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 22 мая, а также еще до конца сегодняшнего дня, украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в столице и еще нескольких областях.