На Закарпатье из-за ливня возникли оползни и подтопления

Так, было замечено подтопление домохозяйств, которые расположены в Раховском районе на Закарпатье. Один из поселков в целом лишился электричества. В некоторых домохозяйствах данного региона уровень воды после подтопления сохранился примерно на уровне 70-ти сантиметров. Вскоре в поселок Белая Церковь были доправлены спасатели и ближайших нескольких районов – вода там откачивается при помощи мотопомп. Спасатели рассчитывают на то, что утром 21-го мая вода сойдет.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале на Закарпатье были подтоплены больше 500-от домохозяйств – по итогам таяния снега.