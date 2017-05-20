В зоне АТО ранено семеро силовиков

Так, на востоке в местах, где проходит АТО, ранены и травмированы оказались за сутки сразу семь наших бойцов. Эти сведения распространили в Министерстве обороны нашего государства – в процессе проведения брифинга сегодня – 20 мая.

В течение прошлых суток травмы от военных действий получили, к несчастью, сразу семеро наших защитников. При этом, к счастью, за сутки никто из военных не погиб.

Как сообщал УРА-Информ, боевики в течение суток 19-го мая открывали в сторону наших бойцов огонь ровно 24 раза. При этом, к счастью, среди состава потерь не зафиксировано.