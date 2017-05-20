14:27 20.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине может появиться 3D-туризм

Евгений Нищук говорил с представителем Google касательно организации в нашей стране 3D-туризма.

В Украине может появиться 3D-туризм

Также по этому поводу ведутся разговоры с представителями органов власти Африки, Востока. Таким образом – обсуждается тема образования в Украине музеев страны, работающих под открытым небом. Украине было бы интересно внедрить идею Google по поводу внесения в интернет украинских памятников архитектуры и прочих интересных мест. Миру следует показать новую, красивую и интересную Украину – подчеркивал Нищук на переговорах.

Как сообщал УРА-Информ, Турция в нынешнем году ведет подготовку к тому, чтобы принять у себя примерно 40 миллионов туристов.


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