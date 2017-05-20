В Украине может появиться 3D-туризм

Также по этому поводу ведутся разговоры с представителями органов власти Африки, Востока. Таким образом – обсуждается тема образования в Украине музеев страны, работающих под открытым небом. Украине было бы интересно внедрить идею Google по поводу внесения в интернет украинских памятников архитектуры и прочих интересных мест. Миру следует показать новую, красивую и интересную Украину – подчеркивал Нищук на переговорах.

Как сообщал УРА-Информ, Турция в нынешнем году ведет подготовку к тому, чтобы принять у себя примерно 40 миллионов туристов.