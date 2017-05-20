В Сингапуре появился автомат по продаже авто

Так, в данном автомате имеются среди как элитные авто, например - Bentley, а также Ferrari и некоторые другие известные марки. Эти сведения распространило недавно Reuters.

Авторы данной оригинальной идеи говорят, что такой формат продаж может сэкономить пространство города в Сингапуре. В здании из 15-ти этажей располагается зал для демонстраций, а там на слотах имеется 60 авто. Этот автомат функционирует согласно принципу конструкций, в которых продается еда.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вскоре планируется организовать активное производство удешевленного варианта электрокаров. Такие авто будут стоить примерно на 35 процентов дешевле.