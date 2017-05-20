01:00 20.05.2017 | Общество | Новости
100166175:mysnichenko

В Сингапуре появился автомат по продаже авто

В Сингапуре недавно прямо на одной из крупных улиц возник автомат, в котором будут продаваться автомашины.

В Сингапуре появился автомат по продаже авто

Так, в данном автомате имеются среди как элитные авто, например -  Bentley, а также Ferrari и некоторые другие известные марки. Эти сведения распространило недавно Reuters.

Авторы данной оригинальной идеи говорят, что такой формат продаж может сэкономить пространство города в Сингапуре. В здании из 15-ти этажей располагается зал для демонстраций, а там на слотах имеется 60 авто. Этот автомат функционирует согласно принципу конструкций, в которых продается еда.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вскоре планируется организовать активное производство удешевленного варианта электрокаров. Такие авто будут стоить примерно на 35 процентов дешевле.


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