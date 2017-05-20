В Йемене 240 граждан умерли от холеры за пару недель

При этом число замеченных случаев заболевания за указанный срок составило больше 23 тысяч. Эти сведения распространило недавно издание Deutsche Welle. Согласно этим сведениям – 19-го мая член ВОЗ в государстве Йемен уточнил, что в организации ждут того, что уже довольно скоро число случаев заболевания такой опасной болезнью как холера достигнет 300-от тысяч случаев. Это может произойти уже в течение полугода. Это значит, что плата за это жизнями людей будет крайне высокой – отметили в ВОЗ.

Как сообщал УРА-Информ, в украинском МИД просили украинских граждан пока не посещать Йемен – из-за вспышки там холеры.