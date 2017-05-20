Программа "Доступные лекарства" будет финансироваться в последующие годы - Гройсман

Об этом заявил премьер-министра Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, правительство ведет постоянный мониторинг выполнения программы, а также обсуждается решение о расширении программы.

"Мы беспокоимся о здоровье украинцев. Мы работаем над тем, чтобы совершенствовать программу. Средств у нас достаточно, программа нам по карману, мы будем ее финансировать - и в этом, и в следующем году, и далее - чтобы люди получали поддержку", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все требуемые средства, которые нужны для внедрения программы "Доступные лекарства", были переданы в украинские регионы. Так, на данном этапе примерно 700 тысяч граждан страны уже воспользовались схемой приобретения данных лекарств.