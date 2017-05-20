11:43 20.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На КПВВ на востоке Украины 600 авто стоят в очереди

В украинских пункта контроля за въездом и выездом сегодня – 20 мая – скопилось около 600-от автотранспортных средств.

На КПВВ на востоке Украины 600 авто стоят в очереди

Таким образом – на разграничительной линии в зонах АТО утром 20-го мая замечено примерно 600 автотранспортных средств. Про это утром рассказали пограничники.

Таким образом, в пункте Майорское скопилось на въезд примерно 50 авто, а также около сотни – на выезд. В Новотроицком на въезд находилось примерно 70 авто, а также на выезд  60. Вчера же – 19-го мая – поток транспорта и пассажиров на разграничительной линии зоны АТО отметился некоторым снижением числа – если сравнивать с позапрошлыми сутками.

Как сообщал УРА-Информ, 19-го мая на Донетчине было решеное приостановить функционирование пункта "Гнутово". Работе пункта внезапно воспрепятствовали российские наемники.


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