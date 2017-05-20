04:30 20.05.2017 | Общество | Новости
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Количество детей-беженцев растет – ЮНИСЕФ

Число детей, которые стали беженцами начиная с 2010-го возросло впятеро.

Количество детей-беженцев растет – ЮНИСЕФ

Сейчас  число детей, которые являются беженцами, составляет примерно 300 тысяч. Такие сведения распространил Детский фонд при ООН. Согласно данным – сведения про число детей-беженцев фиксировали уже в 80-ти государствах – за период с 2015-го по 2016-ый год. А причина роста количества  в войнах, кризисах и прочем.

Судьба же таких детей часто может зависеть от контрабандистов – потому что их не сопровождают взрослые. Дети же беженцы – это самая уязвимая категория для тех, кто торгует людьми. Именно дети – это вторая по численности группа людей после женщин, которые пострадали от торговли.

Как сообщал УРА-Информ, Венгрия для сдерживания потока мигрантов будет строить забор.


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