Количество детей-беженцев растет – ЮНИСЕФ

Сейчас число детей, которые являются беженцами, составляет примерно 300 тысяч. Такие сведения распространил Детский фонд при ООН. Согласно данным – сведения про число детей-беженцев фиксировали уже в 80-ти государствах – за период с 2015-го по 2016-ый год. А причина роста количества в войнах, кризисах и прочем.

Судьба же таких детей часто может зависеть от контрабандистов – потому что их не сопровождают взрослые. Дети же беженцы – это самая уязвимая категория для тех, кто торгует людьми. Именно дети – это вторая по численности группа людей после женщин, которые пострадали от торговли.

Как сообщал УРА-Информ, Венгрия для сдерживания потока мигрантов будет строить забор.