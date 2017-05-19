За сутки в зоне АТО ранения получили трое украинских военных

За прошедшие сутки было зафиксировано 40 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате такий действий трое украинских военнослужащих были ранены. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, опубликованные в Facebook, только на приморском направлении зафиксировано около 25 обстрелов.

В частности, по укреплениям сил АТО в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского боевики неоднократно били из минометов крупных калибров. Из более легкого вооружения били недалеко от Богдановки, Чермалыка и Павлополя.

На донецком направлении, по прежнему, сложной остается ситуация в южном пригороде Авдеевки. Тут вчера вечером противник обстреливал украинских военнослужащих на этом участке фронта из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов. Также с 82-мм минометов боевики били по украинским позициям вблизи Каменки. Неподалеку от Невельского они вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А в районе Зайцево бандформирования несколько раз били из гранатометов различных систем и вооружения БМП.

В течение минувших суток на луганском направлении зафиксировано пять обстрелов. В частности, вечером незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских военных возле Троицкого из 82-мм минометов и гранатометов. А в районе Малинового, Новозвановки и Новолоксандривки били из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 мая, боевики обстреляли жилой сектор Бердянского и Широкино. Противник стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружие большого калибра. Очень сильно досталось восточной окраине населенного пункта Бердянское.