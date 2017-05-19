В Украине увеличат площадь мусорных свалок

Такое сообщение распространили представители Ассоциации предприятий, работающей в сфере обращения с отходами быта. Таким образом – уже в конце апреля нынешнего года согласно схеме распределения отходов быта, представленной ЕБРР, предложены весомые вложения капитала в создание новых полигонов для отходов. Пока что при этом речь не идет про раздельный сбор отходов быта. Документ сейчас проходит оценку в Министерстве экологии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее во Львове уже зафиксировали скопление отходов быта в количестве семи тысяч тонн.