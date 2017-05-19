17:38 19.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине проверят состояние реки Днестр

В нашей стране вскоре хотели бы отдать для ратификации в парламент документ касательно сотрудничества в области развития бассейна Днестра.

В Украине проверят состояние реки Днестр

В этом вопросе должны будут начать сотрудничество наша страна и Молдова. Страны будут вести сотрудничество и развивать бассейн речки Днестр. Про это рассказал людям сегодня Остап Семерак – министр экологического развития.

Он уточнила также, что с целью развития бассейна указанной реки должны вскоре принять решение о передаче в парламент документа про совместную работу Молдовы с Украиной касательно работы в этом направлении. А экологическая обстановка на данном участке – как все знают – оставляет желать лучшего, при этом в этой местности живет примерно восемь миллионов человек.

Как сообщал УРА-Информ, ранее требовала ремонта конструкция, которая представляет собой мост через Днестр.


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