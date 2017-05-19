В пятницу в Украине потеплеет до 22 градусов, на севере и в центре дождь

Ветер северный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем поднимутся до 16- 22 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На западе Украины сухо и тепло. Ночью термометры покажут от 2 до 8 градусов. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

На севере страны в пятницу без осадков, только днем в Сумской области возможен дождь, в Черниговской местами небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью будет от 2 до 8 градусов. Днем температура воздуха составит 17-22 градуса.

В центре Украины днем местами возможен дождь, гроза. Ночь. Термометры покажут 3-9 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 14-22 градуса.

На востоке Украины днем дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 2-8 теплых градусов. Днем будет от 12 до 18 градусов выше нуля.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-22 градусов.