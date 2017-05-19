В ООН готовятся к очередной серии террористических атак

Использование экстремистами в самолетах взрывных устройств, замаскированных в ноутбуках и планшетах, фактически неизбежно и это лишь вопрос времени. Так считают в антитеррористическом комитете Организации объединенных наций, сообщает ВВС.

В частности, как заявил исполнительный директор антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд: "вопрос надо ставить - не случится ли это, а когда это случится".

Он пояснил, что большую опасность для европейских стран представляют боевики экстремистской группировки "Исламское государство", возвращающиеся в Европу из Сирии и Ирака.

ИГ сдает свои позиции в Сирии и Ираке, в результате чего растет число боевиков, которые возвращаются в свои страны.

Глава антитеррористического комитета ООН полагает, что вводимые ограничения на перелеты хотя и снизят риск теракта, однако не смогут полностью обеспечить безопасность.

Лаборд отметил, что ему не известно, могут ли боевики ИГ организовать нападение, замаскировав взрывное устройство в ноутбуке, но, с его слов, у ряда экстремистских и преступных группировок такие возможности есть.

Как ранее сообщал УРА-Информ, не смотря на предпринятые ООН меры для борьбы с терроризмом, американский президент Дональд Трамп убежден, что в деятельности Организации Объединённых Наций траты вышли из-под контроля. По этому поводу лидер США настаивает, чтобы правительство пересмотрело бюджет организации.