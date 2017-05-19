В Мариуполе все школы станут украиноязычными

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламента. Как пояснила начальник управления образования Мариупольского городского совета Светлана Добровольская, внедрение украинского языка в качестве основного в местных школах будет производится постепенно.

Уже в этом году две школы станут украиноязычными. Одна из них будет школа №10, где набрано пять украинских первых классов по 30-35 человек.

Добровольская также заверила, что местные власти разъясняют родителям, дети которых будут учится в таких классе, что они будут иметь больше возможностей реализовать себя в стране.

Родители это понимают, этим и объясняется большое стремление отдавать детей именно в классы с украинским языком обучения, – пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада намерена увеличить квоту украинского языка на телевидении до 75%