Полиция Ивано-Франковской области задержали главного инспектора Гоструда

Чиновник попался на горячем во время получения неправомерной выгоды. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, инспектор получил 500 долларов и пять тысяч гривен от представителя частного предприятия.

За эти деньги он обещал выдать заключение о работах с повышенной опасностью на одном из лесообрабатывающих предприятий в Богородчанском районе, говорится в сообщении. Полиция открыла уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас суд решает вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении, а также избрание ему меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области Военной прокуратурой задержан начальник отдела налоговой инспекции, который за нарушение налогового законодательства вымогал у предпринимателя сто тысяч гривен.