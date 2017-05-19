На Хмельнитчине на территории фермы выявили трупы 88 коров

Эти сведения распространили в полицейском управлении Хмельнитчины. Недавно за помощью обращался глава одного из предприятий, где выращивают зерна и рогатого скота. Так, недавно молодой мужчина из села Виньковцы поведал о том, что на ферме недавно в коровнике умерли коровы – 88 трупов в итоге были обнаружены. А причина же гибели животных сейчас выясняется. Уже взяли на анализ образцы той еды, которую употребляли животные в пищу. Сведения про случившееся внесли в специальный реестр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ОАЭ приняли решение ответить отказом на импорт украинского мяса.