16:23 19.05.2017 | Общество | Авторские статьи     Новости Украины
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Красота для бизнеса или бизнес для красоты?

18 мая 2017 года вышел новый выпуск программы Open Case с Наталией Церковниковой на Первом Деловом телеканале, гостем и, без преувеличения, украшением которой стала Тамила Ругаль, преподаватель MakeUpMe Academy, парфюмерный эксперт и бьюти-тренер мировых домов моды.

Красота для бизнеса или бизнес для красоты?

В студии говорим о том, как красота может повлиять на доход бизнеса, почему сейчас в тренде выходить за рамки делового костюма, кто диктует дресс-код больших корпораций, почему важно ломать стереотипы о красоте и ухоженности, как правильно подобрать одежду и аромат, и в каком аромате идти на прием к президенту.

«Красота – это часть манипуляции в бизнесе», но в то же время «Красота – это часть удовольствия от бизнеса» – Наталия Церковникова.

«От того, как выглядит человек, насколько он ухожен, насколько у него правильно подобран костюм, какой у него аромат, - от это зависит успех того дела, которое он начинает или которое он ведёт» – Тамила Ругаль.

Будьте красивыми!

На фото: Наталия Церковникова и Тамила Ругаль на съемках выпуска программы.


 
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Фоторепортаж
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