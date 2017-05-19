Красота для бизнеса или бизнес для красоты?

В студии говорим о том, как красота может повлиять на доход бизнеса, почему сейчас в тренде выходить за рамки делового костюма, кто диктует дресс-код больших корпораций, почему важно ломать стереотипы о красоте и ухоженности, как правильно подобрать одежду и аромат, и в каком аромате идти на прием к президенту.

«Красота – это часть манипуляции в бизнесе», но в то же время «Красота – это часть удовольствия от бизнеса» – Наталия Церковникова.

«От того, как выглядит человек, насколько он ухожен, насколько у него правильно подобран костюм, какой у него аромат, - от это зависит успех того дела, которое он начинает или которое он ведёт» – Тамила Ругаль.

Будьте красивыми!

На фото: Наталия Церковникова и Тамила Ругаль на съемках выпуска программы.